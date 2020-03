-No, todo lo contrario: es un espacio que me permite llegar a sitios donde no podría llegar de otra manera. He hecho muchas cosas on line, no solo talleres, también entrevistas… La distancia para mí no ha sido un problema: la idea de frontera se me ha licuado un poco en estos años. Conozco a gente de todo el panorama de habla hispana. Me ha tocado por hacer notas para un suplemento cultural en las que recuerdo haber entrevistado a gente de Colombia, Panamá, México, Argentina, y a todas esas personas las contacté por mail o por teléfono, de manera que ir a buscar información o transmitir online no es algo que me haya resultado difícil. Por supuesto, siempre prefiero compartir una sala de reuniones, un living, un salón; prefiero compartir un espacio, pero también es verdad que con el on line, por ejemplo, se me presenta la posibilidad de hacer real algo que no podía hacer real de otra manera. Si bien viajo mucho, vivo en Buenos Aires y mi ambición como periodista siempre ha sido la de contar historias que excedan a la Ciudad de Buenos Aires. Como docente, para mí es muy difícil implementar un taller federal, no puedo hacer venir a mi casa a una persona desde La Quiaca o desde Ushuahia o Esquel y veo que hay una avidez por los talleres. He tenido alumnos que vinieron a tomar clase desde Córdoba por el día, lo cual era un disparate.