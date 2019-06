— No me quiero ir a dormir. ¿Te pasó algo distinto con la música a partir de estar tanto tiempo con Bruno Gelber y de escribir sobre él?

— Yo siempre tuve conexión con la música clásica, no soy melómana pero sí estudié guitarra clásica hasta los 17, 18 años y después abandoné. O sea, sé leer música, sé tocar música difícil, difícil para mí, Bach, Mozart, en guitarra. De piano no sé absolutamente nada. Pero sí tengo la sensibilidad de la música clásica. Y, la verdad cuando escucho, no sé, la sonata "Claro de luna" de Beethoven y la escucho tocada por Bruno es como muy evocativo porque es un poco el hilo fantasma, la conexión con él, ¿no? Como que la escucho y me erizo siempre. O el concierto número 1 de Brahms. Que son como dos obras muy emblemáticas suyas. No sé si aprendí algo más de la música, sí aprendí más cosas de Bruno. Y quizás sí de ese mundo de la música clásica con el cual Bruno además tiene una relación bastante especial. No me atrevería a pensar que la relación que tiene con ese mundo y con la música es la misma que tienen otros pianistas como András Schiff o Martha Argerich, incluso. Bruno se caracteriza por tener una especie de total ausencia de melancolía, por ejemplo; es un tipo que puede recordar, evocar algo muy bonito que le pasó hace años tocando un concierto en un lugar al que quizás no volvió nunca pero no lo vive como pérdida, lo vive con la alegría de haber estado allí. Tiene otra clase ambición me parece, distinta a la que tienen otros pianistas. Hay cosas relacionadas con el prestigio y todo eso que en Bruno orbitan de una manera distinta. Entonces, no sé si de este mundo que vi puedo extrapolar cosas para otros mundos relacionados con la música clásica.