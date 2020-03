Con respecto al material que se verá en esos días aclaró: “Generalmente lo que intentamos es mantener un equilibrio entre las ficciones y los documentales y que no haya muchas películas de una zona y no de otra. Buscamos un programa que tenga una calidad, esa es nuestra base. Implica que el programador crea en la película y que crea que vale la pena que haya gente que le dedique tiempo de su ocio a ese film en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa. Por otra parte, no creo que Espanoramas abarque todos los formatos y las producciones del país sino que viene a sumar apoyo al resto de los festivales internacionales que programan cine español acá, como BAFICI, el Festival de Mar del Plata, Buenos Aires Rojo Sangre o FIDBA. Intentamos que la visión que tiene la Argentina del cine español, teniendo en cuenta lo que ya aportan estos festivales, sea lo más heterogénea y abierta”.