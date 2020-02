La camiseta de Ñewell’s la dio vuelta, del derecho y del revés, cuando la recibió, como un niño pequeño con un juguete nuevo. No solo me tomé un café: lo escuché recitar unos versos, firmar autógrafos en el lobby, atender el celular para hablar con sus nietos. Intenté, siempre –una burda estrategia para que no me ganaran los nervios—, ponerme en su lugar: ¿Cómo puede una desconocida querer escribir una biografía sobre nuestra propia existencia? ¿Cómo contar historias que no vivimos, las giras en las que no viajamos, las noches que no disfrutamos, los conciertos a los que no asistimos? Si la biografía es un fragmento o un recorte de una vida, ¿qué queda de aquella historia de vida? Fue siempre muy respetuoso de mis propias impresiones pese a que, al fin y al cabo, se trataba de su propia historia.