“Mi obra tiene un sentido argentino. Pintar cosas nuestras. Yo tengo un punto de vista completamente argentino. Y, no el orgullo, sino el placer de que mis cuadros en todas partes del mundo son argentinos”, dijo para la revista Vosotras en 1962, en lo que era también una declaración indirecta hacia sus detractores, que no le perdonaban al artista no salir de la temática boquense, que no se animara a pintar más allá de “su aldea”.