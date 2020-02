Varios grupos de activistas feministas habían decidido tomar las oficinas de la revista en la ciudad de Nueva York. En la mañana del 18 de marzo de 1970 entraron al edificio —con planos hechos gracias a una de ellas, que antes había trabajado en la revista— e invadieron el lugar. Se presentaron ante el editor jefe y le explicaron que no pensaban irse hasta que no respondiera a una serie de reclamos. Entonces, le dijeron que exigían que la revista dejara de publicar publicidades que degradaban a las mujeres y fomentaban su explotación, que dejara de publicar artículos relacionados con las publicidades, que la revista contratara a una editora jefa y a más mujeres para escribir las columnas, que también contratara a personas no blancas en proporción a la población de los Estados Unidos, que se habilitara un lugar para una guardería y que se eliminara la columna titulada “¿Se puede salvar este matrimonio?”, un consultorio sentimental administrado por un consejero varón, que respondía las consultas de las parejas y brindaba las supuestas soluciones, privilegiando a los esposos y bregando por la continuidad del matrimonio.