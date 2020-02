Steiner colaboró con publicaciones como The New Yorker, el suplemento literario de The New York Times y The Guardian. Entre los halagos recibidos se contó el exponer a lectores anglófonos a escritores europeos como Walter Benjamin y Paul Celan. También ofició como profesor en distintas escuelas y fue parte del personal de la universidad de Ginebra por 20 años. Sus condecoraciones incluyeron la del Caballero de la Legión de Honor del gobierno francés, una membresía en la Academia Americana de Artes y Letras, y el Premio Truman Capote por sus logros en crítica literaria a lo largo de su carrera.