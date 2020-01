Todo ocurre en la basílica del Valle de los Caídos, el monumento faraónico que Franco mandó a construir terminada la guerra civil como símbolo del triunfo de la falange. Las causalidades pusieron a esta pequeña compañía argentina de teatro en el medio de todo porque mientras hacíamos funciones en Madrid, el tribunal supremo se expidió favorablemente a la exhumación de los restos del dictador en septiembre pasado. No podíamos creer que la historia y el arte estuviesen tan en sintonía. Ese en definitiva fue el otro riesgo que tomamos al viajar allí por lo sensible del tema y por suerte, donde podría haber habido piedras, solo hubo emoción y abrazos. El compromiso y la misión artística siguen vigentes. No entendemos el arte de otra manera y por eso nos jugamos a hacer ambas obras en este momento.