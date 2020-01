—No siempre viví en grandes ciudades. Mi adolescencia transcurrió en una ciudad alemana, más vale chica diría, de 160 mil habitantes. Heidelberg. Ahí me quedaron muchas amigas y amigos del colegio secundario, un ex novio. Igual que Emilia, empecé mis estudios universitarios en Buenos Aires y cada vez que vuelvo y volví a Heidelberg me sucede lo mismo: apenas llego necesito re-visitar espacios originarios: la plaza principal, las cuadras aledañas a mi ex colegio, las fachadas de las casas de mis amigas y amigos. Dar esa vuelta que re-asegura que todo sigue ahí. Es bastante fantasioso, en realidad, no todo está realmente ahí, muchas y muchos nos fuimos a estudiar a otras ciudades y países, algunos negocios se reinventaron y en la esquina en la que estaba el supermercado en el que trabajé un verano para costear mis gastos adolescentes ahora hay una plaza de estacionamiento. Lo que no cambia es, quizás, esa sensación de pertenencia. Volver al lugar que te formó, donde te enamoraste por primera vez, donde te emborrachaste por primera vez. Hace varios años, cuando leí el libro de Romina, y por lo tanto a Emilia, sentí que me tocaba una fibra muy personal. Las experiencias de retorno a mi ciudad de origen fueron y son muy similares, no me son indiferentes, nunca volví a Buenos Aires liviana, o sí, pero sin haber llorado bastante mientras regresaba.