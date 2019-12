“Yo estaba haciendo mi tesis de maestría en Estudios Literarios sobre el Teatro Proletario de Cámara y por eso me contacté con Elvira Lamborghini para ver si tenía algún manuscrito de su padre. Me dijo que fuera a su casa donde tenía un mueble que acababa de traer de Barcelona con papeles de Lamborghini. Nos pusimos a ver y me dio la sensación de que no estaban publicados, y era así: era todo material inédito –cuenta a Infobae Cultura Agustina Pérez–. Llevamos todo el archivo a la Universidad Nacional de Tres de Febrero y ahí empezamos a ir con Néstor (Colón) para ver el material. Había de todo”.