“Ladies and gentlemen, The Roadhouse is pleased to present the Nine Inch Nails”, anuncia un hombre al micrófono antes de que Trent Reznor y su banda hagan estallar las pantallas de TV durante los seis minutos que dura la canción She´s Gone Away, tocada en vivo, apenas empieza el octavo capítulo de la tercera temporada de Twin Peaks, mítica serie creada por David Lynch y Mark Frost. Un comienzo letal, jugado, considerando que la pasaban en horario prime time del canal estadounidense Showtime. En (casi) todos los demás capítulos también hay miniconciertos en aquel misterioso bar llamado The Roadhouse, aunque a diferencia de este ocurren al final, a modo de cierre mientras pasan los créditos. Todo bien con Chromatics, Au Revoir Simone, Trouble, Sharon Van Etten, Rebekah del Rio, James Hurley, Lissie, Eddie Vedder y Julee Cruise, pero falta Mueran Humanos. Porque cuadraría perfecto en ese fixture heterogéneo de microhorror, putrefacción existencial y surrealismo paranoide.