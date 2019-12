“Hay una pasión de Jorge Pérez de llenar de arte público todo Miami. Por ejemplo, la obra ‘Invisible’, de Marie Orensaz, que integra la muestra argentina Disruptions en Collins Park, simplemente no estaría aquí si Jorge no la hubiera adquirido para su colección personal. Se la pasa construyendo muros para sus emprendimientos, y a todos esos muros los llena de arte”, explica Carlos Rosso, presidente de Related Group, en una analogía eficaz de paredes que no buscan separar, sino por el contrario unir a las personas, a través del arte contemporáneo.