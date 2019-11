“Mi amigo me decía ‘en tango no va, en jazz no va, y en clásico tampoco’. Y yo le respondí algo espontáneo: ‘Ármate otro estante y ponele Piazzolla’. Porque, en verdad, lo que hizo Piazzolla fue eso: hacer un género nuevo llamado Piazzolla. Esto después se hizo incontrastable con el paso del tiempo y con el reconocimiento que recibió en todas partes del mundo”, sostiene.