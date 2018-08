–Lo de tocar, yo creo que él tocaba como nadie. Entonces esa música tan compleja la iba a tocar bien él y nadie más que él. Sobre lo otro, encontramos unas grabaciones que realizaba familiarmente y en una de ellas graba un diálogo con alguien que lo atacaba públicamente. "Eso que hacés no es tango, es una cosa híbrida", dice el periodista y Astor graba esa conversación privada en la que el periodista le dice: "Sí, vas a tener que venir vos a buscarme a la radio y los ocho", en referencia a su octeto. Esa cosa de pelea no existe más. Hoy prima lo políticamente correcto. Nadie dice en la radio o en la televisión: "Eso que hacen no sirve musicalmente". Todo es políticamente correcto tanto desde la crítica y los artistas y por eso tiene valor esa grabación de esa pelea que tiene un ámbito privado pero que también se desarrolla en público. En un momento, sobre los primeros tiempos, la hija le pregunta sobre si ya tenía en esa época enemigos musicales. Y Astor le responde que no, que sus enemigos eran los enemigos de los pies. Porque él hacía una música que era difícil de bailar. Ahí también renueva con una música que pudiera disfrutarse no sólo para el baile, que de por sí estaba empezando a decaer después del cincuenta y pico.