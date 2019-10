Saber quedarse tuvo varios nacimientos. Así que me disculpo de antemano si, para los amigos de la exactitud y la cronología, este no es un buen comienzo. Pero el trabajo creativo tiene orígenes inciertos, se sabe, y en mi caso habrá que buscarlos en cierta manía que arrastro desde la infancia (y lo confieso): yo, señoras, señores, escribo. Siempre escribí. Desde chiquita he llenado cientos de hojas rayadas, lisas, cuadriculadas, de cuadernos Rivadavia, Gloria, Avon, Laprida. Escribí cartas, composiciones y poemitas imposibles que -sin embargo- hicieron el deleite de la familia -¡ah, la nena!- y auguraron futuros Premios Nobel que -hasta ahora- no llegaron. No me importó: escribí en baños públicos y en paredes, en diarios, revistas, para radio y televisión. Escribí sobre cine, sobre género. Escribí para mí misma y para otros. Garabateé cuadernitos ínfimos que pasaron de cartera en cartera, pacientes, a la espera de una palabra mía. Escribí, también, en papeles sueltos, en máquinas de escribir, en computadoras y en celulares. En trenes, en aviones, esperando amigos, en bares de Corrientes, seduciendo, con el rabillo del ojo, a otros señores que también escribían. Escribí en la parte de atrás de una tarjeta, en las páginas de mis libros preferidos, en el pedazo de papel sin imprimir que deja libre una publicidad de revista. Detrás de boletas de luz y fotocopias tibias. Escribí porque sí, y -también- para sentirme protegida por el silencio que precede a la aparición de las palabras. Escribí como una manera de no estar presente, mucho antes de la invención del chat y los celulares. Escribí como turista de sueños borrosos, como bomba de tiempo que -antes de explotar- encuentra un camino de salida… y lo toma. Escribí en la redacción de un gran diario, sumergiéndome en medio de la feliz agitación cotidiana adentro una campana de silencio, invisible pero no por eso menos cierta. Escribí porque advertí a tiempo que escribiendo soy mejor que hablando. Y el eco de mis palabras me ganó buenos amigos y algunos enemigos que detuvieron levemente el engorde voraz de mi ego.