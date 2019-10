Otro de los proyectos es “Argentina en Avignon 2020 off”. La obra Coreomanía -no puedo parar-, de Josefina Gorostiza, ha sido seleccionada por el Festival Internacional de Buenos Aires para participar del Festival de Avignon Off 2020, una de las plataformas más relevantes y con mayor proyección en el arte escénico mundial. Por su parte, la obra Mi Fiesta, de Mayra Paula Bonard, también representará a la Argentina en Avignon Off 2020. Este espectáculo de danza tendrá alrededor de 19 funciones entre el 5 y el 29 de julio.