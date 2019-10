No es que en esta serie no existan nunca cambios significativos. De hecho, no hay capítulo acá en el que algún personaje (y hay más de una decena de ellos) no viva un hecho significativo, o no experimente un cambio de actitud ante su vida; pero estos hechos y cambios se presentan de otras formas, y la gran mayoría de ellas de manera mucho menos espectaculares de las que uno esperaría. Este gesto no es gratuito en The Deuce, sino que tiene una lógica interna que uno va descubriendo a lo largo de la serie. Una de esas razones radica en que sea menos una serie sobre situaciones que sobre personajes moviéndose en distintos contextos; aprovechando situaciones, sobreviviendo como se puede y adaptándose a lo que le toca en gracia. Hay, en esta historia coral, personajes más y menos agradables que otros (incluso puede haber psicópatas), con más o menos códigos; pero no es intención de la serie juzgarlos nunca o administrar una suerte de premios y castigos a personajes que caigan en los infiernos o se rediman. Más bien es una invitación a conocer a personas que viven en contextos insólitos y han normalizado situaciones que para la mayoría de los espectadores oscilarían entre lo incómodo y lo horroroso, pero que para ellos constituyen parte de cotidianeidad.