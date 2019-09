El dolor de ese padre que no puede entregar su corona se confirma en un partido de béisbol, ese mismo día que le rompió el corazón a Kendall al informarle que nadie le sucederá ni hoy ni mañana. Logan hace jugar a sus hijos en una cancha propia, observando cómo se comporta cada uno de sus herederos. La desilusión más indigerible llega al ser testigo de cómo su hijo Roman (Kieran Culkin) le propone a un niño humilde, como divertimento humillante, regalarle un cheque de un millón de dólares si logra batear un jonrón. Cheque que rompe en pedazos cuando el chico no logra ganar la jugada. En Succession podrán ser todos malos, pero Logan es el único que no nació en cuna de oro, y su pasado de necesidades, el esfuerzo que hizo para salir de la pobreza, lo diferencia en no pocos valores de sus hijos. Esa concepción del mundo tan alejada de su descendencia es la tensión protagonista del relato. La mirada más cercana a la realidad, a conocer el precio de un litro de leche, de algún modo nos hace simpatizar con Logan. Su gran castigo es que no puede confiar en sus propios hijos, ni en nadie. Salvo, al parecer, en Marcia (Hiam Abbass), su tercera esposa, a quien quiere agregar a los papeles del fideicomiso, pero sus hijos se niegan a firmar en la fiesta de cumpleaños de Logan. El cúmulo de penas y tensiones confluye en el colapso del enorme rey: Logan se desvanece a causa de un derrame cerebral. Una sumatoria de hechos dramáticos que podría ser una serie completa, sin embargo solo pertenecen al episodio piloto. La gran tragedia de Logan Roy es haber criado hijos débiles. Ese padre puede perdonarlo todo, incluso una traición, pero jamás un atisbo de fragilidad.