En Ad Astra, el personal jerárquico de SpaceCom felicita a Brad Pitt por mantener un pulso estable y muy bajo en situaciones de extremo peligro y tensión, y esa facilidad para no mostrar emociones lo lleva a ser un astronauta ejemplar. Parte de la inspiración para el film surgió de un artículo que Gray leyó acerca de cómo la Nasa buscaba candidatos con trastornos esquizoides, que les permitieran sostenerse mentalmente en contextos de aislamiento prolongado sin interacción social alguna. A Gray le resultó interesante esta cuestión de cómo las instituciones entienden por dignidad o heroísmo lo que no es más que un profundo desapego emocional que eventualmente se cobrará un costo de forma inevitable. Muchas películas de ciencia ficción tratan sobre los efectos en la sanidad mental que la exploración del espacio trae sobre los astronautas, pero en Ad Astra hay además todo un costado que busca relacionar la exploración espacial con las formas y ritos de la masculinidad, algo que le interesa a James Gray desde su primera película, en la que un sicario regresa a su pueblo natal a confrontar a su padre y su hermano menor, hasta la última, en la que un padre arrastra a su hijo adolescente a una empresa épica que finalmente les cuesta la vida. Hay también algo de deconstrucción del mito americano del astronauta (a su vez, una suerte de reversión del mito del western solo que atravesado por la técnica), no sólo en la fachada de masculinidad de Brad Pitt sino en el personaje legendario que encarna Tommy Lee Jones, una suerte de Coronel Kurtz espacial que podría o no haber sucumbido a la locura en los límites del espacio. Un hombre considerado un héroe por muchos, que quizás no es más que una persona consumida por la obsesión que abandonó su familia y que condenó a su hijo a seguir su mismo camino.