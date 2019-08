Porque soy demasiado exigente conmigo y no acepto, o no aceptaba, debo decir la verdad, la idea de no hacer algo bueno, algo que no pudiera ser criticado, que tuviera la aprobación de casi todos y, obviamente, eso me hacía muy difícil escribir sin miedo, justamente. Seguía haciéndolo de cualquier manera, porque era lo que me gustaba hacer, desde siempre, desde chica, desde toda la vida, en cuadernos, en diarios, en notitas, en márgenes, en amagos de algo siempre inconcluso, porque era una pasión. Imposible no decir, no comentar, no fraguar algo en la cabeza y en el papel. Pero hasta ahí llegaba. La idea de continuar con algo, me la negaba a mí misma con mil excusas (eso lo sé hoy, entonces eran "razones" valederas). Prefería seguir leyendo, diciéndome que lo mío era la lectura pero jamás la escritura, ¡que yo no estaba a esas alturas!