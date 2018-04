También tiempos en que Hollywood aún pensaba en la idea de que un cine adulto y masivo no tenía que ser una contradicción y que darle al espectador algo que no había visto nunca y en tiempos mucho más lentos de lo que ve habitualmente no tenía porque ser un fracaso seguro. 2001… es hoy también un emblema perfecto de un cine que ya no puede hacerse más, y que de hacerse, no podría aspirar más al gran público sino a circuitos de festivales o un número limitado de salas en pocos países. Cambió la industria, cambió el espectador, y a su modo también cambió 2001…, obra maestra mayor de la historia del cine, quiebre indiscutible en la ciencia ficción, y hoy también cine futurista que se mira con nostalgia.