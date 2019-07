–¿Grabo?

-Grabe.

–Judío, comunista, escritor, y no se exilió después del golpe del 76. ¿Cómo le escapó a la muerte?

-Pensé: "No soy conocido. Más que un militante, soy un testigo. Mi hijo Carlos está enfermo y debo ayudarlo (Nota: Carlos murió de leucemia a los 16 años). Conclusión: me quedo".

–Con un agravante, además: usted, en esos años, trabajaba en El Cronista, un diario copado por los Montoneros…

-Así es. Éramos cien periodistas, había asambleas y votaciones a cada rato, y cuando yo pedía la palabra, sentía que hablaba solo, y en el Polo. Un día, mientras iba para el baño, uno de los redactores me susurró: "A vos te vamos a llevar al paredón". Levanté una máquina de escribir y amenacé con estrellársela en la cabeza…

–Pero el gran peligro estaba en la calle.

-Créame. No hubo un día, en todos esos años, en que caminando desde el diario hasta el subte dejé de sentir que alguien, desde atrás, me agarraba del hombro. Ya sabe a qué me refiero…

–Absolutamente. Pero también lo expulsaron del Partido Comunista. Doble soledad.

-Sí. Me afilié en el 45 y me echaron en el 65 por nacionalista, burgués, contrarrevolucionario, indisciplinado partidario, etcétera. Me aplicaron todo el repertorio.