—Hay algo que está buenísimo del feminismo que es cierta cuestión de igualdad, llamémosle así, de igualdad de poder que no se daba y que claramente ahora está. En el momento que vos tenés una Presidenta ocho años, evidentemente la mujer está en otro lugar. Ni hablemos en el mundo: Merkel, etc. Si eso no es tener poder… Es indiscutible. Hoy, si me apurás, yo supongo que se deben editar más mujeres que hombres. Porque no es sólo estar atento al cupo, es superar el cupo. Eso a mí me parece buenísimo. Eso tiene que ver con un cambio en la historia, son los procesos históricos. Cuando se quiere juzgar a la historia hay que juzgarla en su tiempo. Y la historia siempre está sujeta a poderes, y el poder es una relación. Eso me parece bien porque, justamente, que pueda editar un gato, una mujer, un juguete, un trans, un hombre o un semihombre está todo bien. Después viene la discusión literaria. ¿Eso innova, evoluciona, trae algo distinto dentro de la literatura? Y ahí me parece que hay que leer y qué se da a leer. A priori yo te diría, con optimismo, seguramente que sí, porque la mujer tiene una sensibilidad que no es la del hombre, pero estoy diciendo algo que es absolutamente un cliché. Después hay que ver cómo eso entra en la imaginación. Lo que pensaba es que, si no la voy a escribir yo, me gustaría que una mujer escriba hoy una novela sobre un hombre bueno. Contracultural me parecería eso. Yo espero de la literatura algo contracultural. Porque ya novelas sobre hombres malos hay un montón escritas por las mujeres y hay un montón escritas por los mismos hombres. Dostoievski, Nabokov… Me parece que algo arriesgado sería eso, porque quizás encontramos que en un hombre bueno de época hay tensiones, hay violencias que también dicen. Entonces, en mi veta de crítico digo: me interesa más eso, por ejemplo.