Pero no, lector, no está en venta el prestigioso museo, sino que se trata de una intervención artística. Es el artista Leandro Erlich, quien el jueves inaugurará allí su muestra de arte, que ha decidido comunicarlo de una forma original. La exposición se titula Liminal. El periodista, al darse cuenta que no era una venta real, escibrió, en el mismo tuit: "alivio". ¡Claro que sí!