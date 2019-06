Y agregó: "No es una muestra de pinturas, es una muestra de afiches de películas que no existen y que aún en esa ficción ya empieza a aparecer una historia. Cuando uno ve el anuncio de una película hay un microsegundo y a partir de ahí esa imagen, ese título, va construyendo una narrativa que es muy suelta en cada uno. Me pareció interesante en pensar una historia inducida por una palabra acompañada de una imagen. Y a su vez que esa imagen fuese de algo que yo produje pero por otras razones".