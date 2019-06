—La verdad es que yo no conocía esta forma teatral, ni como actriz ni como espectadora. Tuve muchas dudas obviamente. Muchas veces le pregunté a Norman por qué no llamaron a una actriz de teatro Noh. Pero él quería tomar elementos. Proponía una idea geométrica, una idea cartográfica. Una puesta seca, distanciada. Cero costumbrista. Y encontró una fuente en el teatro Noh y este trabajo de desplazamientos geométricos, no oblicuos, de líneas perfectas, que también es algo que está en el texto al comienzo la obra. Esta lógica sirve para contar cómo este hombre está armado y parapetado, seguramente para que no aparezcan sus emociones inconscientes. El trabajo es bastante audaz. Fue costoso hacerlo porque tuve mucho tiempo de entrenamiento. El teatro Noh tiene muchas reglas físicas. Por eso trabajamos con una coach, Daniela Rizzo, que es muy estricta. Imaginate que un día le dije: "A mí me gusta mucho lo riguroso, pero ya estamos llegando a lo sacrificado". El teatro Noh tiene posiciones fijas. Una de ellas es una sentadilla. Los actores del teatro Noh están durante horas fijos en esa posición. Quietos, pero con un interior muy bien movedizo. Tampoco usan las manos, eso de algún modo remite a la idea del títere. Trabajan mucho con abanicos. A eso sumale el vestuario de Renata, que es imponente pero pesado. Es una capa con cola que cuesta mover, es pesada. Norman me decía: "Acá caminás para atrás". Yo le respondía que no podía, que lo iba pisando. Tuvimos que resolverlo, pero la que tenía que hacerse cargo de resolverlo era yo. La coach me ayudaba, pero había veces que me salía bien y otras mal. Tuve muchas crisis por sentir que no estaba sirviendo lo que hacía. La incógnita que tenía era si todo ese entrenamiento iba a dar por resultado algo que le viniera bien a Potestad. Pero ese es el ánimo de una artista. No tenemos garantías. Eso pasa en el caso de Norman, sus ideas pueden ser geniales, pero por ahí la gente no las apoya o no las comprende. Siempre me preguntaba si esta puesta no hubiera sido hecha por Briski, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido mirada? Es importante que quien la dirigió en la puesta original es quien hace este nuevo movimiento. El trabajo también implicó un encuentro entre nosotros, construir un código conjunto. Norman tiene marcas muy formales, muy técnicas. Es muy prolijo en eso y yo vengo de otra formación, soy una actriz donde la zona campo-emocional la tengo muy a mano y acá era un poquito al revés. De modo que fue una verdadera experiencia creativa. De esas que se tienen con cabezas que de alguna manera quieren algo más, que quieren salir de una zona de confort, que quieren desafiarse, que quieren probar cosas. Si algo me gustó de las ideas del teatro Noh, es que el escenario es un espacio sagrado donde conviven los vivos con los muertos. Yo pensaba que allí conviviría con Pavlovsky. Siento que al hacerlo una mujer y al ser en clave de teatro Noh, nos evita comparar y amplía Potestad. Esa Potestad ya fue hecha y hecha perfectamente. No hay manera de hacerla mejor. Esto la amplia, hace reverberar de un modo contemporáneo a eso que es intocable de alguna manera.