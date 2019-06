Mi concepto de un artista era la imagen de Edith Piaf. Charly, sin embargo, siempre se miró frente a otro espejo. Aunque en nuestro país ni siquiera existía algo parecido, la imagen que le devolvía ese espejo era la de una estrella de rock. No me extrañaría que, en algún punto, lo tuviera todo planeado.

Aunque casi no la agarrara en los recitales, Charly ya tocaba muy bien la guitarra y fluía en todos los estilos, ritmos y armonías. Se divertía como loco haciendo música. Para mí, cantar era algo tan simple y natural que no tenía demasiada conciencia de lo bueno que era habernos encontrado. Ahí, en nuestro pequeño departamentito de pensión, dedicábamos buena parte del tiempo a sacar canciones. Charly siempre comprendía de inmediato la armonía de cada tema y a mí me gustaba tener las letras en manuscritos rubricados con lapicera y buena caligrafía (conservo algunos y otros se me cayeron en la calle en un día de lluvia, accidente que consideré como un mal presagio).

A los pocos meses ya teníamos un mini repertorio para cantar en las fiestas familiares. Charly llevaba una guitarra criolla a todas partes. En un momento dado hacíamos un showcito con un repertorio muy variopinto. Tocábamos "Blowin' in the Wind", "La Bohème", "Cantata de puentes amarillos", "Monday Monday" (de e Mamas & the Papas) y "Judy Blue Eyes", de Crosby, Stills, Nash & Young; una canción cómica en francés llamada "Tom Pilibí", "El brujito de Bulubú", una versión en inglés de "Garota de Ipanema" (mi papá la tenía en algún disco) y mi caballito de batalla, "Chiquilín de Bachín" de Piazzolla y Ferrer, que Charly podía tocar tanto en el piano como en la guitarra. También cantábamos canciones de Carly Simon ("Anticipation", "The Girl You ink You See"), Joni Mitchell ("Carey" y "For Free", donde se pasaba al piano) y Carole King ("I Fell the Earth Move", "Natural Woman", "You've got a Friend"), que era una de sus compositoras preferidas; entre sus fuentes de inspiración estaba a la misma altura que Elton John.

Si Nito estaba en alguna de esas reuniones, se sumaba a nuestro pequeño concierto sin ningún problema. Nunca existió ninguna situación de malestar o competencia que impidiera el desarrollo de los distintos vínculos afectivos y musicales. Además de un compañero de trabajo, Nito era nuestro amigo; una persona de muchísima confianza con la que compartíamos un montón de cosas, aunque ni se me pasaba por la cabeza meterme en medio de sus voces.

Cuando llegó el verano Pierre Bayona nos llevó otra vez a Mar del Plata. Como no teníamos un mango, vivíamos todos juntos en una casa que alquilaba Pierre. Las mujeres de los otros músicos eran las encargadas de cocinar y limpiar.

Yo no hacía nada de todo eso.

Pierre, que era un divino, se quejaba de que yo tuviese algún tipo de coronita por ser la mujer de Charly

Una mañana, apenas nos despertamos, Nito se quedó mirándome fijamente.