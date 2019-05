"El horror es fijarse qué hora es para cumplir un mandato de algo que nos destruye la autoestima", "La guita me hace bien", "Tengo que dejar pasar los días en silencio sin comunicarme con mis hermanos, para descansar de la enfermedad que me producen", "Tengo miedo de que me quieran", "Qué espanto los boludos que dan consejos", son algunas de las frases que se van enhebrando de un dibujo a otro, casi como un rosario salido de sus entrañas.