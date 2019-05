-Me gusta esta idea de no asociar el arte solo con lo "lindo". Este trabajo en particular, nació como un pálpito, una sospecha. Después empecé a trabajar sobre el proceso que es lo más rico y lo que me nutre. El proyecto se cierra en la galería con el intercambio con la gente. Disfruto de poder dialogar con el público una vez expuesto. La obra sirvió de excusa para hablar de otros temas con los espectadores.