"En la época de Franco yo era hippie, cuando éramos diez hippies en Madrid. ¡Podría pasar los nombres y apellidos de cada uno de ellos! Me encantaban los tatuajes pero me atemorizaba esa noción de que duran para siempre, para toda la vida. Cuando pasé mis cuarenta años entonces decidí hacerme uno. El primero que me hice es de una salamandra, que es un animal tenaz y en eso se parece al hombre, que ha sobrevivido en este mundo debido a esa cualidad. Luego me he hecho un tatuaje de unos pájaros. No elegimos los cuerpos en los que somos, hacernos un tatuaje es como decirle al cuerpo: "No te habré elegido, pero ahora con este tatuaje te he elegido". Y a mi cuerpo le agregué esos pajaritos. En el cuello, en la parte posterior, me tatué la frase del poeta chileno Raúl Zurita, que él excavó de manera monumental en el desierto de Atacama: 'Ni pena, ni miedo'. Y ahora he decidido que los tatuajes que me haré serán sólo de textos. He encontrado un tatuador que es una maravilla haciendo textos. El próximo será un poema de Salvatore Quasimodo que dice así: 'Cada uno está solo en el corazón de la tierra / traspasado por un rayo de sol / y de pronto anochece'.