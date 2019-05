Ciocler y Salas no se conocían y eso, dice Barosa, gravitó de manera positiva en la representación del vínculo entre ambos. Casi no hubo ensayos: no era fácil coordinar encuentros porque, claro, los actores viven en países diferentes. Cuando ambos llegaron al set, se habían visto las caras unas pocas veces. "Eso jugó a favor nuestro para crear la relación. Había escenas muy íntimas y había incomodidad. Me parecía importante mostrar siempre algo muy tóxico, que siempre hubiera una barrera importante entre ambos, y que pudieran surgir cosas en el momento", agrega.