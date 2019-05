La pesadilla judía de esos días también fue detallada por Wald: "Un judío fue detenido y luego de los primeros golpes comenzó a brotar un chorro de sangre de su boca. Acto seguido le ordenaron cantar el Himno Nacional y, como no lo sabía porque recién había llegado al país, lo liquidaron en el acto. No seleccionaban: pegaban y mataban a todos los barbudos que parecían judíos y encontraban a mano. Así pescaron a un transeúnte: 'Gritá que sos un maximalista'. 'No lo soy', suplicó. Un minuto después yacía tendido en el suelo en el charco de su propia sangre".