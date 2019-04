– El título que quedó es una frase del libro y condensa algo del clima de la historia. Cuando empecé escribir esta novela había publicado dos libros de poesía y como escritora no tenía una relación muy formal con la narrativa. Llegué a un libro de María Luisa Bombal que se llama La amortajada y al terminarlo empecé a escribir sobre estos personajes casi sin pensarlo. Fue un verano en el que empecé a escribir las dos voces a partir de un impulso. Eso fue en 2011. No leí tanto por tema sino buscando narrativas que estuvieran sostenidas más en los climas pensando en el misterio del lenguaje. A la hora de ver la articulación de los textos, qué queda y qué no, hay un trabajo involuntario e inconsciente enorme. Cada texto del libro funciona como un ensayo, un cuento o un poema, porque quería que cada uno pudiera leerse suelto.