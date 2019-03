El voseo encontró detractores en los responsables de organizar las políticas públicas por mucho tiempo. En un acta de un inspector de aquella época, y citada en El Monitor, este aseguraba: "Al visitar algunas escuelas, he hallado maestros que decían a los alumnos: sentate o parate. Este defecto debió ser corregido hace tiempo. El maestro tiene plena libertad para dirigirse al alumno empleando el pronombre tú o usted, pero debe hablar siempre en castellano" (julio de 1909, Nº 439). Vosear no era considerado digno y mucho menos culto. Al contrario, se lo consideraba un vicio del lenguaje, porque no era pertenecía a la "escuela española original", ni tenía peso en otros países de la región.