cara'e. Empleado en apodos despectivos y/o festivos alusivos a rasgos físicos: Cara'e poio, Cara'e codo, Cara'e lampazo, etc. "Alguien vino en su ayuda: la mujer del herrero, una gringa más rústica que la verdolaga, y un mensual que los quería mucho: el cara d'empeine" (Juan Filloy, Los Ochoa, Interzona, 2003).

carteludo. adj. Que tiene buena reputación. Presumido. "Tiene buen corazón, pero es un carteludo" (Carteludo, canción de La Mona Jiménez).

chomaso. adj. Mediocre, de calidad inferior. "El cordobés no dice 'no me gusta', dice ta chomaso" (El Cordobés, canción de La Banda de Carlitos).

cordobesismo. Condición de cordobés. Giros y rasgos propios de los cordobeses. "Gran psicólogo, sabía que la mujer odia al respeto que se le tiene. Así, en sus tratos se desbocaba con un presunto cordobesismo erizado de palabrotas." (Juan Filloy, Ironiké). ‖ Doctrina política identificada con la provincia. "De La Sota decretó el nacimiento del 'cordobesismo', un ismo que, de acuerdo a su mensaje, abarca a peronistas, radicales, socialistas y kirchneristas. No mencionó a los juecistas, en un clarísimo ninguneo" (Juan Manuel González, Día a Día, 8/08/2011).

culiau. adj. De connotación y uso variable, como insulto, exclamación admirativa o interjección apelativa. "La Mole es un culiao, La Mole es un culiao y del mundo se ha adueñado" (Su palabra peculiar, canción).

fernando. Por juego paronomástico con el nombre propio Fernando, así se denomina a la bebida que se obtiene de la mezcla de fernet con gaseosa cola. "Antes de que se hiciera popular en todo el país, el fernet con coca ya era una bebida insigne en Córdoba, una pujante y distintiva provincia (…) donde se bebe el 30% del Fernando que toman los argentinos. Allí me junté con el humorista Cacho Buenaventura, oriundo de Cruz del Eje, el pueblo cordobés donde al parecer inventaron la mezcla". (Daniel Pardo. BBC, 2017)

guaso. Sujeto innominado.

intituto. Por síncopa, Instituto (el club de fútbol Instituto Atlético Central Córdoba).

no, si vuá… Réplica irónica que pone en evidencia la redundancia de un comentario. "¿Estai esperando el ómnibus, varón?, pregunta un cordobés escuálido a otro, apoyado este resignadamente en el poste de una parada. No, si lo vuá a estar sosteniendo, pa que no se caiga, filosofa la respuesta, recogiendo como en un eco lejano un gag histórico de los hermanos Marx, en Una noche en Casablanca". (Enrique Raab, Periodismo todo terreno, Sudamericana, 2015).

malondón. adj. Por parasíntesis (composición + derivación), se dice de aquel que tiene mala onda, actitud negativa. "¡Malondón! Ringo Starr les avisó a sus fans que no leerá ni contestará cartas, y tampoco firmará más autógrafos" (Cordoba.net, 15/10/2008).

noventa dos diez. Dícese del fernando preparado con las siguientes proporciones: noventa por ciento de coca, diez de fernet y dos hielos. Ver también setenta treinta.

ocote, dar. (Del quechua okkóti). Del español (vulgar) ocote -ano-. Dar asco, dar vergüenza o dar lástima. "¿Ya lo vieron a su servilleta dando ocote en el spot de verano 2018? En Córdoba se dice #VERANON?" (@matzorama en IG). ‖ Ocote, tener. Tener suerte.

papudo. adj. malson. coloq. Calificativo de connotación negativa. Tb. papazo.

pipicucú. Registrado en el Diccionario de Americanismos (RAE, 2010). Bonito, lindo. "La Mona Jiménez quedó pipicucú de la vista" (Cadena 3, 12 de junio de 2013).

pirata. Apodo del equipo de fútbol, la hinchada y el Club Atlético Belgrano de Córdoba. "Haber ganado el clásico cordobés (amistoso sólo para los de afuera) le inyectará al Pirata ese ánimo que tanto necesita para comenzar una dura temporada" (Hernando Maderna, Diario Deportivo Olé, 22/07/2018).

pritiau. Por derivación de la marca comercial, se denomina así a la mezcla de vino con gaseosa Pritty. "Esta mezcla es bien de barrio, no es para los carteludos… Si no alcanza pa'l fernet, el pritiau sale seguro" (El pritiau, canción de El Negro Iván)

¡Qué abuso! Resemantización del español "abuso", con connotación positiva.

setenta treinta. Dícese del fernando preparado con las siguientes proporciones: setenta por ciento de coca, treinta de fernet y tres hielos. Ver también noventa dos diez.

tallarín. Apodo del equipo de fútbol, la hinchada y el club Talleres de Córdoba. También, simplemente la T. "En el segundo período, Estudiantes buscó presionar más adelante a los Tallarines, máxime con los cambios que introdujo el ahora ex técnico Leandro Benítez luego del primer cuarto de hora…" (Infobae, 24/01/2019).