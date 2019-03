—Gracias por permitirme convocar al gran Julio (solo le llaman "cronopio" quienes no le leyeron). En efecto, Rayuela es una celebración de la comunidad en la lengua oral, la que más se debe a la duración. Pero esta oralidad no es una identidad gananciosa sino el desplazamiento del tiempo vivo en el laberinto de la ciudad.

Por eso creo que el español es la mejor lengua para irse de casa. Se marcha uno con todos los afectos encendidos. Y creo que Rayuela es un manual del emigrado, del migrante que no acaba de afincarse, porque habita la plenitud de su lengua celebratoria, querendona y poética. Esa oralidad es el trayecto de una libertad gratuita y fecunda, no tiene precio, está libre del mercado y se abre lugar en la plaza pública de una nueva lengua, la hospitalaria, la del mutuo amparo.