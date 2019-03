Dejé para el final Vibrations, del trompetista Mariano Loiácono porque se trata de un caso del todo excepcional en muchos sentidos: el suyo es un disco estilísticamente hablando muy definido que, a diferencia de otros discos de músicos de jazz argentinos grabados en los Estados Unidos, no acepta ubicarse en el nicho algo ortopédico de "lo latino" ni recurre al tango o al folklore. Participan en él George Garzone, Anthony Wonsey, David Williams y Rudy Royston, todos grandes músicos y líderes por derecho propio, quienes alternan composiciones de Loiácono –generalmente orientadas a una versión aggiornada del hard bop–, con otras debidas al trompetista Freddie Hubbard y a George Garzone, más "You don't know what love is", un magnífico standard escrito en 1941 por Gene de Paul. En síntesis, un disco pensado con un criterio muy poco local y acaso uno de los mejores que van a escucharse este año en estas latitudes.