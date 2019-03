Nora Cortiñas, psicóloga y luchadora por los Derechos Humanos, tomó el guante y dijo: "Yo me hice feminista hace 40 años. Las Madres hemos actuado como regias feministas sin serlo. Yo decía: soy femenina". Y luego, agregó: "Ahora es el tiempo en que salimos de la invisibilidad, porque entonces no nos veían. Tenían terror de mirarnos. Éramos invisibles. Si nos maltrataban los militares y parte de la cúpula de la Iglesia, imagínense si decíamos que éramos feministas". Cortiñas recordó que "se llevaron a seis madres de presos políticos que están desaparecidas, además de apropiarse a los bebés. Todavía son 500 jóvenes que no conocen su identidad. Seguimos insistiendo. No se crean que la dictadura cívico militar eclesiástica y económica ocurrió porque había enfrentamientos con los jóvenes. Fue un plan digitado desde Estados Unidos".