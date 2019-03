–Yo no creo que las mujeres que participan del juego de poder capitalista de los hombres sean, por así decirlo, peores que ellos, como tampoco creo que las mujeres per se sean mejores personas. Es interesante que mujeres en posiciones de poder suelan inspirar grandes odios. Por más que no comparta en gran medida las posiciones políticas de estas mujeres, es notorio que por ejemplo Hillary Clinton y Angela Merkel recibieron críticas fuertes por cuestiones que en el caso de sus colegas varones son aceptadas sin mayores problemas. Son lisa y llanamente impresionantes los comentarios sexistas cargados de odio y las amenazas de violación y asesinato en internet: muestran que vivimos en una sociedad en la que se sigue esperando que las mujeres cierren la boca y no ostenten el poder. Aunque por lo general yo cuestione los modos de funcionamiento del poder y de las jerarquías, pienso que esto, en tanto diagnóstico del statu quo del mundo en que vivimos, no deja de ser alarmante. Solo para dejarlo en claro: me resulta obsceno que Christine Lagarde, en el encuentro de las mujeres del G-20 en Hamburgo, se denomine feminista, pero me parece igual de obsceno esperar que por ser mujer vaya a ser mejor persona que sus colegas banqueros varones.