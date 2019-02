– Sí, incluso ya a fines del siglo XIII, en su momento de apogeo. Podemos llamar republicano al tipo de gobierno en que las ciudades, precisamente, se autogobiernan. Eso no funciona tan mal, pero supone un gran esfuerzo de la sociedad. Siempre es algo complicado y fatigoso: hay que votar, hay que ponerse de acuerdo, etc. Lo interesante es que esas sociedades vivieron lo que podríamos llamar una "fatiga democrática". En cierto momento se hartaron. Y en mi libro Conjurar el miedo estudié ese momento de distensión: ese momento en que una sociedad se deja estar y baja la guardia. He aquí de pronto unos gobernantes –unos señores– que nos prometen la paz y el orden. ¿Por qué no ceder ante ellos? Podemos probar, podemos tantear la experiencia señorial de un gobierno autoritario…