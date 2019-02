—Tenía tres opciones. Como historiador, pero no soy historiador, y los archivos aún no están todos abiertos. La segunda opción es como periodista. Yo he trabajado mucho como periodista. Cuando un periodista trabaja sobre una historia, escribe también sobre cómo trabaja: he leído, he descubierto, he encontrado y bla bla bla. Eso no lo quería, porque el ritmo cambia con ese tipo de narración. Yo quería contar esa historia de forma muy directa, sin mostrar que he leído, que he investigado. No sólo es la verdadera historia de Josef Mengele en Sudamérica, también fue una metáfora de la segunda vida de un criminal, que para mí es 'el' criminal. El criminal de la idea de Europa. Y esa metáfora era imposible contarla de un modo que no sea una novela. Se lee mejor, creo, y además está el ritmo, que para mí es muy importante. Tenía dos modelos. El primero es A sangre fría de Truman Capote, la vida de los criminales de Kansas que, además, es una obra de literatura. El segundo es la película Aguirre, la ira de Dios de Werner Herzog. El libro también podría llamarse Mengele, la idea de Dios. Es la misma idea: un conquistador loco que se pierde en la selva de Sudamérica.