—Dolores de Argentina es la narración cronológica de los dolores de Argentina desde mi fecha de nacimiento hasta el momento en que se exhibe la obra, relatada como el discurso violento de una sucesión de hechos históricos, tomado de los medios de comunicación, con palabras que construyen la declaración Dolores de Argentina como juego lingüístico entre el nombre propio y el sustantivo común. Este cuerpo de obra empezó en 2000 después de recibir una invitación a la 3ra Bienal del Mercosur en Porto Alegre. Advierto que el momento histórico en el que comencé a expresarla no es el actual. Todavía no habíamos tenido la oportunidad tremenda y justa de revisar, enjuiciar, reparar tanto daño. Más tarde fui invitada con esta obra a la 9a Bienal de La Habana. Presenté una instalación diferente a la del Mercosur pero conceptualmente idéntica. En 2012 Florencia Battitti, curadora del espacio, me invitó a exponer todo el cuerpo de obra en ese lugar emblemático que es el Parque de la Memoria. Fue un gran desafío para mi. Toda la serie Dolores de Argentina tiene diversos niveles de Información que se apoya en materiales efímeros y no: instalaciones, acciones, videos, fotografías y especialmente en la palabra. La serie entera está diversificada entre texto e imagen y las imágenes son cuerpos, mi propio cuerpo. Esta diversidad de materiales es el resultado de la prioridad que le asigno a la idea y al proceso creativo sobre el resultado final. También se dice que se puede conjeturar que la memoria política es una respuesta a un estallido de violencia de tal magnitud que desborda el cauce de la razón. En mi caso personal el origen de la idea de trabajar con la memoria tiene un punto de partida en la historia de mi familia. Mi familia es de Córdoba pero de a uno fueron estableciéndose en otras ciudades. Yo crecí en uno de los momentos más trágicos de la historia de mi país y como muchas otras, mi familia vivió la tragedia de los años de la dictadura. Recién en 2000 usando mi nombre y mi cuerpo como soporte de la obra pude materializar mi dolor. Borges sentencia que "Solo una cosa no hay, es el olvido". Esa frase fue un gran neón blanco que no pudimos instalar en la bomba de agua frente al Parque. En ese desenterrar y recordar, utilicé el lenguaje de la memoria no como un instrumento para inspeccionar el pasado sino más bien como el medio por el que esa inspección acontece.