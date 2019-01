A los 20 años, Leonor daba clases de piano mientras su padre distribuía su tiempo en el trabajo y en la música. La situación no era fácil: las oportunidades escaseaban, no aparecían. Y cuando sucedían, no era nada grandilocuente. Leonor estaba sola, y fue allí cuando su padre entendió que incorporarla al grupo le garantizaría -al menos- dos cuestiones: tenerla cerca suyo y elevar la calidad musical de la banda.