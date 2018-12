Fue historiador –había viajado a Alemania para realizar sus estudios– y a su regreso había decidido, según contaba, trabajar de periodista, para no perder el pulso de la cotidianidad de hombres y mujeres que, a veces, puede ser obturada por la academia. Fue entonces que decidió que su trabajo –su escritura, sus investigaciones históricas, sus artículos periodísticos– tendrían como sujeto a aquellos que no tienen voz. Otro periodista fundamental había escrito: "Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas". Era Rodolfo Walsh. Se habían conocido brevemente, pero se podría asegurar que levantaban un mismo programa que se podría ubicar, en cuanto al ejercicio de la escritura y el periodismo, en la categoría del "compromiso".