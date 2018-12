Tengo el honor de dirigirme a Ud., a fin de manifestarle mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de Radio Nacional.

Desde el día de mi asunción, en 2016, nos hemos expresado en un ámbito de total libertad; luchamos por no quebrantar los ideales de siempre y hemos levantado los cimientos de una radio federal más allá de quien la dirija en el futuro.

Construimos una radio plural, federal, profesional, con contenido, austera, racional y transparente.

Puedo decir con orgullo que hoy hay una radio de todos, una radio pública que se escucha en cada lugar de la Argentina.

La implementación de la frecuencia federal, que por primera vez llega a todo el país, tiene en su grilla programas que se emiten desde Córdoba, Entre Ríos, San Juan y hasta desde la Antártida. Recobramos el sentido por el que fue creada la radio del Estado, una radio que comunique y conecte a todos los argentinos a través de sus 49 emisoras. Ejercimos el federalismo en los hechos, no sólo en las palabras. Eso quedará.

Sin embargo, y con el sabor amargo de lo que no se consiguió, le manifiesto mi voluntad de dar un paso al costado en la tarea que me encomendó en la radio.

No puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina.

Sin más, dejando a disposición mi renuncia al cargo de Directora Ejecutiva de esta radio maravillosa, lo saludo atentamente.

Agradezco desde ya la total confianza que me ha brindado; a la gente de la radio de toda la Argentina que siempre tiene puesta la camiseta de Radio Nacional, y en especial, agradezco al Presidente de la Nación Mauricio Macri por haberme permitido trabajar con total libertad, pluralismo y respeto en estos tres años de gestión.