— ¿Qué la entretiene?

— Me entretienen por ejemplo las películas de Niní Marshall pero el cine norteamericano, Douglas Sirk, por ejemplo, me entretiene. Me entretienen las películas musicales de Busby Berkeley. Me entretiene All that jazz. Me entretienen historias. Me entretiene mucho ver actuar en el cine a actores ingleses, rusos y americanos, que me parecen extraordinarios. Me entretiene ir a ver una exposición de pintura, me gusta mucho el arte plástico. Me entretiene ir a las ferias a comprar fruta y verdura y después cocinarlas. Me entretiene jugar con mis nietos. Me entretiene sentarme a tomar un buen café. Me entretiene descubrir un autor. O descubrir algo de un autor que conozco pero que no tenía idea de una obra. Me entretiene la belleza.