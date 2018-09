Es la ambición de Groening por querer contentar a todos la responsable de presentar a (Des)encanto con pocas luces. La serie quiere ser Los Simpson y Futurama y en definitiva ninguna de los dos; quiere ser adulta pero infantil; feminista pero no combativa; graciosa pero con un argumento serio detrás; en capítulos pero buscando a los espectadores que no pueden resistirse a ver la serie completa de una insomne sentada; transgresora y políticamente correcta a la vez. La libertad creativa siempre es buena, pero lo es más cuando hay algo que decir. Lo que es innegable es que a Netflix la "agrandece", como diría Jeremías Springfield, tener a Groening en sus cada vez más concurridas filas.