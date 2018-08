Uno de los momentos más trágicos de su vida fue la desaparición de Paloma (detenida desaparecida en 1977, a los 21 años). Alonso hizo retratos de Paloma de chica; hay también hermosísimas fotos que le tomaron Anatole Saderman y Annemarie Heinrich. "La pintura siempre fue el campo donde se debatía mi situación: ya sea de regocijo o de dolor, siempre se resolvió en el cuadro. Siempre lo llevaba a la pintura, por eso he podido trabajar tanto, tantos años. Por primera vez, hace poco, consulté a un psiquiatra: me lo aconsejaron, pero siempre pensé que tenía que resolver los problemas con mi trabajo. Es la única forma de no quedar paralizado", dice Alonso. Continúa: "Al principio pude, después me quedé paralizado, no pude pintar por seis años. En los primeros tiempos, la ilusión de que Paloma iba a aparecer no me abandonaba, pero cuando pasaron los años, cambió todo. Volví a Argentina y pude constatar que eso iba a ser para siempre: ese dolor iba a ser así para siempre. Lo único que podía mitigarlo era mantenerlo y, sobre todo, trabajar para que quedara memoria de eso".