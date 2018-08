En el medio del recorrido, oculto detrás de las sombras, en lo que alguna vez fue el sótano del Cabildo, se encuentra Casa Taller, un lugar surgido por y para el under, que también tiene su lugar en el MAC. El poeta Augusto Orta Córdoba, devenido en gestor cultural, explica: "Creamos una instalación lumínica, a través de objetos básicos con una lectura política, en un lugar que fue un centro de detención de los jesuitas. No somos una galería, sino un equipo de artistas que a partir de un espacio autogestionado busca generar un diálogo más profundo, donde realmente se hable de arte y de cultura, y que no sea un lugar para posar, sino para hacer".