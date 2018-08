Acabo de enterarme de la muerte de Eduardo Maicas, uno de los humoristas gráficos más graciosos y nobles. Lo conocí a mis 13 años y me dijo que iba a trabajar en los medios. Todas mis anécdotas con él son felices y no conozco nadie que no lo quiera.

— Martín Garabal (@martingarabal) August 2, 2018